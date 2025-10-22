Nike Wild Run Windrunner
男子印花跑步夹克
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Wild Run Windrunner 男子印花跑步夹克采用半透明元素，彰显丰富层次感。轻盈梭织面料，助你一路畅跑。
- 显示颜色： 烟灰/灰黑/黑
- 款式： DD5392-084
Nike Wild Run Windrunner
质感轻盈，透气包覆，为跑步注入活力
狂野不羁，尽情奔跑
Wild Run 再次回归，点燃你的跑步激情，助你尽情奔跑。从跑步新手到正在备战下一场马拉松赛的跑步高手，该系列为跑者精心打造。半透明元素展现层次外观，搭配反光细节。匠心打造，旨在致敬多元化跑步社区和跑步爱好者。
低调反光
肩部接缝、正面 V 字形和背面开口搭配饰有反光 "WILDRUN" 字样的镶边。后身下方添加额外反光元素。
畅享舒适
轻盈面料，缔造非凡舒适的穿着体验。正面口袋搭配网眼覆面，透气性出众。
轻盈包覆
半透明设计让你看到夹克的不同元素共同发挥作用，助你保持舒适。
其他细节
- 袖口和下摆采用弹性设计，打造舒适感受
- 后身透气设计，在跑步升温之际带来透气性
- 风帽搭配抽绳设计
产品细节
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
