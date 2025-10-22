 
Nike Wild Run Windrunner 男子印花跑步夹克 - 烟灰/灰黑/黑

Nike Wild Run Windrunner

男子印花跑步夹克

¥799
烟灰/灰黑/黑
海洋深蓝/裂纹蓝/极地蓝

售罄：

此配色当前无货

Nike Wild Run Windrunner 男子印花跑步夹克采用半透明元素，彰显丰富层次感。轻盈梭织面料，助你一路畅跑。


  • 显示颜色： 烟灰/灰黑/黑
  • 款式： DD5392-084

质感轻盈，透气包覆，为跑步注入活力

Nike Wild Run Windrunner 男子印花跑步夹克采用半透明元素，彰显丰富层次感。轻盈梭织面料，助你一路畅跑。

狂野不羁，尽情奔跑

Wild Run 再次回归，点燃你的跑步激情，助你尽情奔跑。从跑步新手到正在备战下一场马拉松赛的跑步高手，该系列为跑者精心打造。半透明元素展现层次外观，搭配反光细节。匠心打造，旨在致敬多元化跑步社区和跑步爱好者。

低调反光

肩部接缝、正面 V 字形和背面开口搭配饰有反光 "WILDRUN" 字样的镶边。后身下方添加额外反光元素。

畅享舒适

轻盈面料，缔造非凡舒适的穿着体验。正面口袋搭配网眼覆面，透气性出众。

轻盈包覆

半透明设计让你看到夹克的不同元素共同发挥作用，助你保持舒适。

其他细节

  • 袖口和下摆采用弹性设计，打造舒适感受
  • 后身透气设计，在跑步升温之际带来透气性
  • 风帽搭配抽绳设计

产品细节

  • 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 烟灰/灰黑/黑
  • 款式： DD5392-084

