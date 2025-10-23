 
Nike Windbreaker 幼童拒水夹克采用拒水梭织锦纶混纺面料，帮助应对潮湿天气，结合弹性设计，助力孩子自如畅动；全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭。隐藏式挡风片，帮助提升包覆效果；插肩衣袖，塑就轻松穿着感；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IO2668-410

产品细节

  • 夹克采用全衬里设计
  • 面布：83% 锦纶/17% 氨纶。 网布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
