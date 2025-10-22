Nike Windrunner
男子越野跑步夹克
¥899
售罄：
此配色当前无货
轻盈设计，助你一路越野畅跑。Nike Windrunner 男子越野跑步夹克采用轻盈梭织面料，搭配风帽设计，在户外跑步中为你提供出众包覆效果。这款夹克参考越野跑者的独到见解，塑就专为跑步设计的出众装备；搭配多个口袋，同时配有连指手套，在不使用时可便捷收纳。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 戟叶绿/暗椒红/白金色/日晕黄
- 款式： CZ9055-387
出众包覆，专为越野打造
轻盈设计，助你一路越野畅跑。Nike Windrunner 男子越野跑步夹克采用轻盈梭织面料，搭配风帽设计，在户外跑步中为你提供出众包覆效果。这款夹克参考越野跑者的独到见解，塑就专为跑步设计的出众装备；搭配多个口袋，同时配有连指手套，在不使用时可便捷收纳。该产品含有再生聚酯纤维。
轻盈舒适
轻盈梭织面料，助你尽情运动。
包覆升级
连指手套设计，有助提升包覆效果。不使用时可收纳至衣袖内。
便捷收纳，方便携带
口袋设计，为装备打造安全存储空间。拉链插手口袋附带梭织拉链头，便于轻松开合。V 字形设计下方配有额外口袋。当你需要脱下夹克时，可将夹克收纳至右侧口袋中。
其他细节
- 可调节风帽设计，方便随心调整包覆效果
- 风帽开口设计，营造出色透气效果
产品细节
- 反光设计元素
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
