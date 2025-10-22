Nike Windrunner

¥899

出众包覆，专为越野打造

轻盈设计，助你一路越野畅跑。Nike Windrunner 男子越野跑步夹克采用轻盈梭织面料，搭配风帽设计，在户外跑步中为你提供出众包覆效果。这款夹克参考越野跑者的独到见解，塑就专为跑步设计的出众装备；搭配多个口袋，同时配有连指手套，在不使用时可便捷收纳。该产品含有再生聚酯纤维。

轻盈舒适 轻盈梭织面料，助你尽情运动。 包覆升级 连指手套设计，有助提升包覆效果。不使用时可收纳至衣袖内。 便捷收纳，方便携带 口袋设计，为装备打造安全存储空间。拉链插手口袋附带梭织拉链头，便于轻松开合。V 字形设计下方配有额外口袋。当你需要脱下夹克时，可将夹克收纳至右侧口袋中。

其他细节 可调节风帽设计，方便随心调整包覆效果

风帽开口设计，营造出色透气效果