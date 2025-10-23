Nike Windrunner

¥699

经典款式，焕新升级

经典款式经过现代化演绎，时尚潮流，表现出众。Nike Windrunner 男子跑步夹克采用轻盈面料，助你在跑步中畅享舒适穿着感受和出众包覆体验。全新升级口袋既可用于储物，也可在需要脱下外套时用来存放夹克。

不惧不良天气 梭织面料采用拒水设计，助你在跑步时保持舒适感受。夹克轻盈凉爽，帮助应对不良天气，营造出色包覆效果。 自由不羁 改良的接缝位置，让运动畅享自如。从落肩设计到腋下拼接，此款夹克匠心独运，随时贴合身体运动，塑就出众透气性能。后身采用透气设计，有效提升透气性。 收纳口袋 口袋设计，便于安全储物。此款夹克还可折叠收纳，不需要穿着时可将其收纳至右侧口袋。