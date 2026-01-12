Nike Windrunner
耐克风行者系列男子拒水羽绒外套
35% 折让
Nike Windrunner 耐克风行者系列男子拒水羽绒外套采用 Windrunner 标志性线条设计，助你抵御严寒。 这款长款夹克采用鸭绒填充物、Nike Therma-FIT ADV 技术和拒水面料，缔造温暖穿着感受。 宽松版型设计，便于内搭冬季服装。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HV2720-010
Nike Windrunner
其他细节
- Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 正面领口添加加绒里料，质感柔软；风帽背面搭配松紧抽绳和栓扣，可供调节贴合度
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 梭织里料
- 双向拉链
- 拉链插手口袋
- 衣身内置拉链口袋
- 弹性包边袖口
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：227 克（L码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
