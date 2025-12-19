Nike Windrunner
耐克风行者系列男子拒水羽绒夹克
33% 折让
穿上 Nike Windrunner 耐克风行者系列男子拒水羽绒夹克，彰显 Windrunner 经典风范，征服寒冷天气。夹克填充鸭绒，结合保暖技术和拒水面料。宽松版型，便于内搭冬季服装。
- 显示颜色： 煤黑/冷灰/白色
- 款式： HQ7791-061
保暖羽绒填充，伴你整装待发，迎接寒冷天气的挑战。
保暖技术
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物： 鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：171克（L码）
- 梭织里料
- 双向拉链
- 拉链插手口袋
- 衣身内置拉链口袋
- 弹性包边袖口
- 可机洗
设计揭秘
Windrunner 系列秉承 Nike 一贯的服装理念。羽绒填充锁住温暖，助力抵御寒冷天气。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
