Nike Windrunner 风行者系列
女子防晒高腰梭织直筒长裤
30% 折让
Nike Windrunner 郑钦文同款女子防晒高腰梭织直筒长裤从 70 年代 Nike 造型中汲取灵感，采用轻盈设计，彰显经典风范。采用起皱梭织面料，结合防紫外线技术，助你畅享舒适出行体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7656-010
其他细节
- 按扣口袋，便于安全储物
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- UPF 40+
- 100% 锦纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
