 
Nike Windrunner 风行者系列女子防晒高腰梭织直筒长裤 - 黑/白色

Nike Windrunner 风行者系列

女子防晒高腰梭织直筒长裤

30% 折让

Nike Windrunner 郑钦文同款女子防晒高腰梭织直筒长裤从 70 年代 Nike 造型中汲取灵感，采用轻盈设计，彰显经典风范。采用起皱梭织面料，结合防紫外线技术，助你畅享舒适出行体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7656-010

Nike Windrunner 风行者系列

30% 折让

Nike Windrunner 郑钦文同款女子防晒高腰梭织直筒长裤从 70 年代 Nike 造型中汲取灵感，采用轻盈设计，彰显经典风范。采用起皱梭织面料，结合防紫外线技术，助你畅享舒适出行体验。

其他细节

  • 按扣口袋，便于安全储物
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • UPF 40+
  • 100% 锦纶
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7656-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。