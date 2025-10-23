 
Nike Windrunner Statement 男子拒水羽绒马甲 - 地平线绿/地平线绿/白色

穿上 Nike Windrunner Statement 男子拒水羽绒马甲，尽显经典 Windrunner 风范，轻松应对多变天气。拒水面料结合宽松版型，便于轻松叠搭。


  • 显示颜色： 地平线绿/地平线绿/白色
  • 款式： HV2721-370

其他细节

  • Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 梭织里料
  • 双向拉链
  • 拉链插手口袋
  • 衣身内置拉链口袋
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物： 鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：97克（L码）
  • 可机洗
