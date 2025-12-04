Nike Windrunner
Statement 男子拒水羽绒马甲
23% 折让
穿上 Nike Windrunner Statement 男子拒水羽绒马甲，尽显经典 Windrunner 风范，轻松应对多变天气。拒水面料结合宽松版型，便于轻松叠搭。
- 显示颜色： 地平线绿/地平线绿/白色
- 款式： HV2721-370
其他细节
- Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
- 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 梭织里料
- 双向拉链
- 拉链插手口袋
- 衣身内置拉链口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物： 鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：97克（L 码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
