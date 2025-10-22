 
Nike Winflo 11 女子公路跑步鞋 - 水洗珊瑚红/珍珠灰/帆白/杏黄粉

18% 折让

回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。 Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。 中足板带结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。


  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/珍珠灰/帆白/杏黄粉
  • 款式： IM3381-680

Nike Winflo 11

Nike Winflo 11 女子公路跑步鞋搭载出众回弹的 Nike Air 缓震配置，结合柔软泡绵，塑就活力迈步体验。

透气鞋面

精制网眼鞋面，透气出众。

回弹缓震

Cushlon 泡绵中底结合全掌型 Nike Air 缓震配置，助你活力迈步。

可靠抓地表现

橡胶外底融入基于华夫格演绎的匠心纹路，铸就出众抓地力。

焕新设计

  • 前足匠心设计。
  • 透气出众。

产品细节

  • 单鞋重量：约 262 克（女码 39 码）
  • 中足板带设计，适合多种足形，可轻松驾驭日常活动
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
