Nike Winflo 11
女子公路跑步鞋
¥679¥84920% 折让
回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。Nike Winflo 11 女子公路跑步鞋搭载出众回弹的 Nike Air，结合柔软泡绵，塑就活力迈步体验。Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。 中足板带结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/队红/多色
- 款式： HQ3467-190
Nike Winflo 11
¥679¥84920% 折让
回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。Nike Winflo 11 女子公路跑步鞋搭载出众回弹的 Nike Air，结合柔软泡绵，塑就活力迈步体验。Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。 中足板带结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。
透气鞋面
精制网眼鞋面，透气出众。
回弹缓震
Cushlon 泡绵中底结合全掌型 Nike Air 缓震配置，助你活力迈步。
出色抓地性能
橡胶外底融入基于华夫格演绎的匠心纹路，铸就出众抓地力。
焕新设计
- 前足匠心设计
- 透气出众
产品细节
- 单鞋重量：约 262 克（女码 39 码）
- 中足板带设计，适合多种足形，可轻松驾驭日常活动
产品细节
- 显示颜色： 白色/尘光子色/队红/多色
- 款式： HQ3467-190
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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