Nike Winflo 11
男子公路跑步鞋 （宽版）
¥579¥79927% 折让
Nike Winflo 11 男子公路跑步鞋 （宽版） 采用回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。中足板带结合前足宽松设计，营造灵活舒适的贴合感受。
- 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/白色
- 款式： FQ8937-001
Nike Winflo 11
¥579¥79927% 折让
Nike Winflo 11 男子公路跑步鞋 （宽版） 采用回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。中足板带结合前足宽松设计，营造灵活舒适的贴合感受。
主要特色
- 透气精制网眼设计。
- Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置。
- 橡胶外底融入基于华夫格演绎的匠心纹路，铸就出众抓地力。
- 中足板带设计，适合多种足形，可轻松驾驭日常活动。
- 焕新设计，宽大前足和后跟，缔造出色透气性。
产品细节
- 单鞋重量：约 332 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/白色
- 款式： FQ8937-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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