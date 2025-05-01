Nike Winflo 11
男子公路跑步鞋
¥799
Nike Winflo 11 男子公路跑步鞋采用回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。 Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。 中足板带结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。
- 显示颜色： 帆白/透明粉/亮深红/红杉绿
- 款式： HV3141-100
Nike Winflo 11
¥799
Nike Winflo 11 男子公路跑步鞋采用回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。 Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。 中足板带结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。
主要特色
- 透气精制网眼鞋面。
- Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置。
- 橡胶外底融入基于华夫格演绎的匠心纹路，铸就出众抓地力。
- 中足板带设计，适合多种足形，可轻松驾驭日常活动。
- 焕新设计，缔造出众透气性。
产品细节
- 单鞋重量：约 325 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
产品细节
- 显示颜色： 帆白/透明粉/亮深红/红杉绿
- 款式： HV3141-100
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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