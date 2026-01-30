Nike Winflo 11 GORE-TEX
男子防水公路跑步鞋
20% 折让
- 显示颜色： 浅烟灰/白金色/煤黑/明黄
- 款式： FQ1358-005
Nike Winflo 11 GORE-TEX
20% 折让
Nike Winflo 11 GORE-TEX 男子防水公路跑步鞋专为冬季打造，采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节设计，缔造平稳迈步体验，助你在潮湿天气畅跑无阻。Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。
GORE-TEX 鞋面
防水 GORE-TEX 鞋面可有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。
回弹缓震
Cushlon 3.0 泡绵中底结合全掌型 Nike Air 缓震配置，助你活力迈步。
可靠抓地表现
橡胶外底融入匠心纹路，铸就出众抓地力。
焕新设计
- 前足匠心设计
- 透气出众
- 加垫鞋口，帮助脚踝保持舒适
产品细节
- 反光耐克勾标志和后跟贴片
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 单鞋重量：约 325 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 浅烟灰/白金色/煤黑/明黄
- 款式： FQ1358-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。