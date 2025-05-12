Nike Yoga
Dri-FIT 女子速干背心
¥199¥34942% 折让
Nike Yoga Dri-FIT 女子速干背心质感柔软且富有弹性，结合交叠式下摆设计，在训练过程中提供有力支撑。
- 显示颜色： 脉冲宝石蓝/脉冲宝石蓝/脉冲宝石蓝
- 款式： IB7913-494
Nike Yoga
¥199¥34942% 折让
Nike Yoga Dri-FIT 女子速干背心质感柔软且富有弹性，结合交叠式下摆设计，在训练过程中提供有力支撑。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 无袖设计，助你畅动自如
产品细节
- 79% 聚酯纤维/13% 棉/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 脉冲宝石蓝/脉冲宝石蓝/脉冲宝石蓝
- 款式： IB7913-494
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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