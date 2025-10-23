Nike Yoga Dri-FIT 女子速干针织九分裤采用柔软法式毛圈面料，营造非凡舒适的穿着感受。锥形剪裁搭配可调节腰部和罗纹裤管口，让你在弯腰、伸展和运动中畅享无拘贴合的日常穿着感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

柔软四向弹性面料，质感顺滑，舒适亲肤，为你打造自由无拘的运动体验。

Nike Yoga Dri-FIT 女子速干针织九分裤采用柔软法式毛圈面料，营造非凡舒适的穿着感受。锥形剪裁搭配可调节腰部和罗纹裤管口，让你在弯腰、伸展和运动中畅享无拘贴合的日常穿着感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。