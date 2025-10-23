 
Nike Yoga Dri-FIT 女子速干针织九分裤 - 黑/铁灰

Nike Yoga Dri-FIT

女子速干针织九分裤

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga Dri-FIT 女子速干针织九分裤采用柔软法式毛圈面料，营造非凡舒适的穿着感受。锥形剪裁搭配可调节腰部和罗纹裤管口，让你在弯腰、伸展和运动中畅享无拘贴合的日常穿着感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/铁灰
  • 款式： DM7038-010

柔软舒适，导湿速干

Nike Yoga Dri-FIT 女子速干针织九分裤采用柔软法式毛圈面料，营造非凡舒适的穿着感受。锥形剪裁搭配可调节腰部和罗纹裤管口，让你在弯腰、伸展和运动中畅享无拘贴合的日常穿着感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

运动自如

柔软四向弹性面料，质感顺滑，舒适亲肤，为你打造自由无拘的运动体验。

导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

便捷储物

侧边口袋，方便存放小物件。弹性高腰设计轻柔包覆身体，前开口抽绳可供轻松调节贴合度。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 九分裤剪裁
  • 71% 聚酯纤维/12% 粘纤/11% 棉/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/铁灰
  • 款式： DM7038-010

