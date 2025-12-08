 
Nike Zegama 2 女子越野跑步鞋 - 橙红/冰川蓝/帆白/暗队红

Nike Zegama 2

女子越野跑步鞋

26% 折让
橙红/冰川蓝/帆白/暗队红
苍野灰/山峰白/黑/沙堆白
  • 显示颜色： 橙红/冰川蓝/帆白/暗队红
  • 款式： FD5191-800

爬上山坡，穿过树林，挑战越野新高。

Nike Zegama 2 女子越野跑步鞋采用回弹缓震的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。

强劲抓地

Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 制成，巧搭凸起纹路，铸就可驾驭复杂地形的强劲抓地力。

尽情畅跑

轻盈 Nike ZoomX 泡绵中底结合加高鞋底，有助在跑步中提供出众缓震效果。

稳固脚感，助力越野

鞋面融入精制网眼，带来出众强韧度与灵活性，可在多种越野条件下提供出色稳定性。

其他细节

  • 鞋口防护设计，有助减少碎屑进入
  • 鞋头覆面设计，带来出众耐穿性

产品细节

  • 单鞋重量：约 264 克（女码 39 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
