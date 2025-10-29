Nike Zegama 2
男子越野跑步鞋
30% 折让
- 显示颜色： 黑/丝绒棕/金属银灰/煤黑
- 款式： FD5190-002
Nike Zegama 2
30% 折让
Nike Zegama 2 男子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。
精制网眼
鞋面融入精制网眼，带来出众强韧度与灵活性，可在多种越野条件下提供出色稳定性。
ZoomX 中底
轻盈 Nike ZoomX 泡绵中底结合加高鞋底，有助在跑步中提供出众缓震效果。
强劲抓地设计，驾驭复杂地形
Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 制成，巧搭凸起纹路，铸就可驾驭复杂地形的强劲抓地力。
其他细节
- 鞋口防护设计，有助减少碎屑进入
- 鞋头覆面设计，带来出色耐穿性
产品细节
- 单鞋重量：约 320 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/丝绒棕/金属银灰/煤黑
- 款式： FD5190-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。