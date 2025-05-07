Nike Zegama Trail 2

¥1,349

Nike Zegama Trail 2 男子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。

精制网眼设计带来出众强韧度与灵活性，可在多种越野条件下提供出色稳定性。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此 链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。