Nike Zegama Trail 2
男子越野跑步鞋
¥1,349
Nike Zegama Trail 2 男子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。
- 显示颜色： 苍野灰/黑/铁灰/山峰白
- 款式： IB7669-001
Nike Zegama Trail 2
¥1,349
Nike Zegama Trail 2 男子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。
强劲抓地
Vibram Megagrip 外底巧搭凸起纹路，塑就可驾驭复杂地形的强劲抓地力。
尽情畅跑
轻盈 Nike ZoomX 中底结合加高鞋底，有助在跑步中提供出众缓震效果。
稳固脚感，助力越野
精制网眼设计带来出众强韧度与灵活性，可在多种越野条件下提供出色稳定性。
其他细节
- 鞋口防护设计，有助减少碎屑进入
- 鞋头覆面设计，带来出色耐穿性
产品细节
- 随附收纳鞋袋
- 单鞋重量：约 320 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 苍野灰/黑/铁灰/山峰白
- 款式： IB7669-001
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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