Nike Zegama 2 男子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。 出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。

鞋面融入精制网眼，带来出众强韧度与灵活性，可在多种越野条件下提供出色稳定性。

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