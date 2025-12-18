该产品部分配色背面的 Swoosh logo 有纯色与杂色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！特别说明：基于品牌需求，采用 InfinaSoft 面料的 Nike Alate 运动内衣现已更名为 Nike Zenvy，但产品标签或者产品本身在未来几季中可能仍旧包含 Nike Alate 相关信息，为避免歧义，特此说明。 该产品部分配色的背后logo图案因批次不同有斑点与纯色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！