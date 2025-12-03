Nike Zenvy
女子中强度支撑衬垫速干长款运动内衣
42% 折让
穿上 Nike Zenvy 女子中强度支撑衬垫速干长款运动内衣，惬享舒适感受。缝合一片式衬垫结合加长版型，提升包覆塑形效果，导湿速干技术帮助保持干爽。衣身和肩带采用轻盈面料，让你弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适，打造心无旁骛的运动体验。配色 009 为网球运动员艾玛·拉杜卡努 (Emma Raducanu) 同款。
- 显示颜色： 锈粉/白色
- 款式： DO6620-685
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 绑带美背结合镂空设计，提升透气性
- 中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身
产品细节
- 面料：63% 锦纶/37% 氨纶。里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色背面的 Swoosh logo 有纯色与杂色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！特别说明：基于品牌需求，采用 InfinaSoft 面料的 Nike Alate 运动内衣现已更名为 Nike Zenvy，但产品标签或者产品本身在未来几季中可能仍旧包含 Nike Alate 相关信息，为避免歧义，特此说明。 该产品部分配色的背后logo图案因批次不同有斑点与纯色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！
