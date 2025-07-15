Nike Zenvy 女子低强度包覆速干高腰九分紧身裤柔软非凡，无论是瑜伽、骑行还是散步，皆可令你畅动自如。InfinaSoft 面料质感轻盈，可轻松驾驭深蹲动作，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。减少口袋数量，塑就利落外观。但后腰内置口袋空间充裕，让你安心收纳手机。此外，这款九分紧身裤经久耐穿，伴你尽兴运动。

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