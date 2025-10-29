Nike Zenvy
女子低强度包覆速干高腰九分紧身裤
21% 折让
Nike Zenvy 女子低强度包覆速干高腰九分紧身裤柔软非凡，无论是瑜伽、骑行还是散步，皆可令你畅动自如。InfinaSoft 面料质感轻盈，可轻松驾驭深蹲动作，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。精简口袋数量，塑就利落外观。设有后身隐藏式口袋，空间充裕，让你安心收纳手机。此外，面料经久耐穿，伴你尽兴运动。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DQ6016-010
Nike Zenvy
柔软亲肤，非凡舒适
其他细节
- 加宽腰部有效减少卷边、滑落和紧勒感，提供稳固包覆，塑就流畅的腰部曲线
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 九分裤长度
- 高腰设计
- 面料：63% 锦纶/37% 氨纶。腋/胯下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
- 可机洗
-
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DQ6016-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
