Nike Zenvy 女子低强度包覆速干高腰九分紧身裤柔软非凡，无论是瑜伽、骑行还是散步，皆可令你畅动自如。InfinaSoft 面料质感轻盈，可轻松驾驭深蹲动作，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。精简口袋数量，塑就利落外观。设有后身隐藏式口袋，空间充裕，让你安心收纳手机。此外，面料经久耐穿，伴你尽兴运动。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/黑
  • 款式： DQ6016-652

Nike Zenvy

18% 折让

柔软亲肤，非凡舒适

其他细节

  • 加宽腰部有效减少卷边、滑落和紧勒感，提供稳固包覆，塑就流畅的腰部曲线
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适

产品细节

  • 九分裤长度
  • 高腰设计
  • 面料：63% 锦纶/37% 氨纶。腋/胯下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品腰部的缝线位置以及后腰的高度设计因批次不同，与宣传图中所呈现的式样可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

