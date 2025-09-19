Nike Zenvy
郑钦文同款女子高腰速干柔软紧身提臀喇叭裤
10% 折让
Nike Zenvy 女子速干高腰紧身喇叭裤柔软非凡，无论是练习瑜伽还是在公园散步，皆可令你畅动自如。InfinaSoft 面料质感轻盈，驾驭深蹲动作不在话下，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。精简口袋数量，塑就利落外观。设有后腰内置口袋，空间充裕，让你安心收纳手机。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FV7922-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 后腰设有内置口袋，令随身物品触手可及
产品细节
- 面料：63% 锦纶/37% 氨纶。腋/胯下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
- 高腰设计
- 全长剪裁
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
