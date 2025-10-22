Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干长袖上衣采用匠心设计，缔造舒适感受，助你畅享运动乐趣。InfinaSoft 面料质感轻盈，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。导湿速干技术，助你保持干爽，随时随地畅享舒适感受，无论是训练还是其他活动，皆可轻松驾驭。

