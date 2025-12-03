 
Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟长袖上衣 - 海藻绿/白色

Nike Zenvy

Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟长袖上衣

40% 折让

Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟长袖上衣采用略微裁短剪裁，舒适贴合，营造自如畅动体验。 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。 双向拉链设计，可供自主调节造型。配色 390 为网球运动员米拉·安德烈耶娃 (Mirra Andreeva) 同款。


  • 显示颜色： 海藻绿/白色
  • 款式： FV7424-390

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
  • 公主缝设计，塑就流畅贴合感

产品细节

  • 63% 锦纶/37% 氨纶
  • 立领设计
  • 可机洗
