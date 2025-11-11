Nike Zenvy
Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟长袖上衣
14% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟长袖上衣采用略微裁短剪裁，舒适贴合，营造自如畅动体验。 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。 双向拉链设计，可供自主调节造型。配色 390 为网球运动员米拉·安德烈耶娃 (Mirra Andreeva) 同款。
- 显示颜色： 灰紫红/白色
- 款式： FV7424-523
Nike Zenvy
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 公主缝设计，塑就流畅贴合感
产品细节
- 63% 锦纶/37% 氨纶
- 立领设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
