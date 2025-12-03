 
Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干 Oversize 风加绒开衫 - 鲜亮勃艮第酒红/白色

Nike Zenvy

Dri-FIT 女子速干 Oversize 风加绒开衫

33% 折让

Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干 Oversize 风加绒开衫采用匠心设计，有效导湿速干， 演绎出众型格。 超宽松版型易于穿脱，助你在往返健身房和热身时保持舒适。 加绒面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，是训练后的理想之选。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/白色
  • 款式： IB2981-652

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 局部包边弹性后摆
  • 背面饰有耐克勾标志
  • 优雅接缝线条
  • 63% 聚酯纤维/37% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。