穿上 Nike Zenvy Rib 女子低强度包覆高腰速干喇叭紧身裤，畅享非凡舒适的日常穿着体验。轻盈罗纹 InfinaSoft 面料，可驾驭深蹲动作，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。

穿上 Nike Zenvy Rib 女子低强度包覆高腰速干喇叭紧身裤，畅享非凡舒适的日常穿着体验。轻盈罗纹 InfinaSoft 面料，可驾驭深蹲动作，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。