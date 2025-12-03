Nike Zenvy Rib
女子低强度包覆高腰速干喇叭紧身裤
45% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Zenvy Rib 女子低强度包覆高腰速干喇叭紧身裤，畅享非凡舒适的日常穿着体验。轻盈罗纹 InfinaSoft 面料，可驾驭深蹲动作，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。
- 显示颜色： 貂棕/黑/白色
- 款式： HJ1847-233
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面交叉腰部融入弹性设计，塑就出众结构感
- 后腰内置口袋可收纳大部分手机
产品细节
- 面料：77% 锦纶/23% 氨纶。 胯/腋下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
- 可机洗
