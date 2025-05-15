Nike Zenvy Rib
女子低强度支撑速干衬垫运动内衣
¥299¥39925% 折让
穿上 Nike Zenvy Rib 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣，尽享非凡舒适的日常穿着体验。 轻盈罗纹 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF5379-010
Nike Zenvy Rib
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穿上 Nike Zenvy Rib 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣，尽享非凡舒适的日常穿着体验。 轻盈罗纹 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 可拆卸胸垫，塑就专属包覆效果
- 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验
- 无罗纹里料质感柔软，顺滑亲肤
产品细节
- 正面采用斜角罗纹设计
- 下围弹力带融入镂空设计
- 面料：77% 锦纶/23% 氨纶。 里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF5379-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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