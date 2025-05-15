 

Nike Zenvy Rib

女子低强度支撑速干衬垫运动内衣

¥299¥39925% 折让

穿上 Nike Zenvy Rib 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣，尽享非凡舒适的日常穿着体验。 轻盈罗纹 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适。


  • 显示颜色：
  • 款式： HF5379-010

Nike Zenvy Rib

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穿上 Nike Zenvy Rib 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣，尽享非凡舒适的日常穿着体验。 轻盈罗纹 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 可拆卸胸垫，塑就专属包覆效果
  • 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验
  • 无罗纹里料质感柔软，顺滑亲肤

产品细节

  • 正面采用斜角罗纹设计
  • 下围弹力带融入镂空设计
  • 面料：77% 锦纶/23% 氨纶。 里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF5379-010

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