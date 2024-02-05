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      Nike Zenvy Strappy

      女子柔软包裹低强度支撑速干衬垫运动内衣

      ¥349

      烟灰紫红/白色
      大学红/帆白

      穿上 Nike Zenvy Strappy 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣，助你自信畅动。缝合一片式衬垫提升包覆塑形效果，导湿速干技术帮助保持干爽舒适。衣身和肩带采用 InfinaSoft 面料，可灵活伸展，助你畅动自如，尽享轻柔包覆感受。内衣采用 V 领设计，塑就简洁外观，打造心无旁骛的运动体验。

      • 显示颜色： 烟灰紫红/白色
      • 款式： DO6609-208

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