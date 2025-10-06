Zion 4 PF
锡安男子篮球鞋
41% 折让
Zion 4 PF 锡安男子篮球鞋，生来与众不同。鞋款搭载专为驾驭球场而研发的匠心技术，助力制霸赛场。全掌型 Air Zoom 缓震配置结合内嵌式中底，提供出众的回弹缓震性能，助你轻松驾驭赛场。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/暗烟灰/红外线红 23
- 款式： FD0591-103
紧密贴地
此鞋款采用包边设计，带来出众稳定性，助你在运动中畅享稳固贴地感。
专为空中灌篮打造
可拆卸内嵌式 Cushlon 3.0 中底，为具有爆发力的跳跃动作提供出色支撑，助你在比赛中发挥上佳表现。
Air 缓震，舒适贴心
全掌型 Air Zoom 缓震配置，提供回弹出众的缓震性能，助力轻松飞身上篮，稳稳落地。
产品细节
- PF 版本采用耐穿设计，可提供强劲抓地力
