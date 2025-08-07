 
Zion 4 PF 锡安男子篮球鞋 - 白色/尘光子色/暗烟灰/红外线红 23

Zion 4 PF

锡安男子篮球鞋

¥1,099
白色/尘光子色/暗烟灰/红外线红 23
清透蓝/明亮紫/光辉绿/荧光黄
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Zion 4 PF 锡安男子篮球鞋，生来与众不同。鞋款搭载专为驾驭球场而研发的匠心技术，助力制霸赛场。全掌型 Air Zoom 缓震配置结合内嵌式中底，提供出众的回弹缓震性能，助你轻松驾驭赛场。


  • 显示颜色： 白色/尘光子色/暗烟灰/红外线红 23
  • 款式： FD0591-103

紧密贴地

此鞋款采用包边设计，带来出众稳定性，助你在运动中畅享稳固贴地感。

专为空中灌篮打造

可拆卸内嵌式 Cushlon 3.0 中底，为具有爆发力的跳跃动作提供出色支撑，助你在比赛中发挥上佳表现。

Air 缓震，舒适贴心

全掌型 Air Zoom 缓震配置，提供回弹出众的缓震性能，助力轻松飞身上篮，稳稳落地。

产品细节

  • PF 版本采用耐穿设计，可提供强劲抓地力
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

