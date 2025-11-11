非凡强韧，舒适体验。Nike Zoom 击剑鞋有助减缓大幅度弓步和拖步带来的冲击力和摩擦力，助力出色完成进攻、防守和跃步动作，缔造出众耐久性。作为击剑名将 Mariel Zagunis 的得力战靴，Nike Zoom 击剑鞋采用简约款式结合轻盈缓震配置和舒适里料设计，为你缔造心无旁骛的专注比赛体验。

非凡强韧，舒适体验。Nike Zoom 击剑鞋有助减缓大幅度弓步和拖步带来的冲击力和摩擦力，助力出色完成进攻、防守和跃步动作，缔造出众耐久性。作为击剑名将 Mariel Zagunis 的得力战靴，Nike Zoom 击剑鞋采用简约款式结合轻盈缓震配置和舒适里料设计，为你缔造心无旁骛的专注比赛体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。