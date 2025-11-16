非凡强韧，舒适体验。Nike Zoom 击剑鞋有助减缓大幅度弓步和拖步带来的冲击力和摩擦力，助力出色完成进攻、防守和跃步动作，缔造出众耐久性。作为击剑名将 Mariel Zagunis 的得力战靴，Nike Zoom 击剑鞋采用简约款式结合轻盈缓震配置和舒适里料设计，为你缔造心无旁骛的专注比赛体验。107 配色为王嘉尔同款。

显示颜色： 金属银灰/燧石灰/黑

款式： 321088-002