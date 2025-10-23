 
Nike Zoom Court Dragon 男/女实战篮球鞋情侣 - 浅骨色/帆白/椰奶色/皇家蓝

穿上 Nike Zoom Court Dragon 男/女实战篮球鞋，燃爆赛场。这款出众篮球鞋由汀克·哈特菲尔德设计，以 Nike 于 1992 年推出的首款户外篮球鞋 Air Raid 的经典固定带为灵感，为双足营造稳固锁定的支撑效果。低帮鞋口、出众耐穿性结合出色回弹的 Zoom Air，令你自信驰骋球场，同时融入以龙为灵感的设计细节，助你火力全开。


  • 显示颜色： 浅骨色/帆白/椰奶色/皇家蓝
  • 款式： DV8166-041

传奇风范

汀克·哈特菲尔德作为 Air Max 1、Air Jordan 3 等 Nike 经典鞋款的传奇设计师，此次从 1992 年的 Nike Air Raid 汲取灵感，匠心打造出这款篮球鞋。

稳固锁定

采用经典交叉固定带设计，塑就稳固舒适的贴合感，融入 90 年代早期风格，增添狂野风范。

Air 加持

Zoom Air 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感。

球场街头两相宜

耐穿橡胶外底铸就非凡抓地力，出众百搭，可驾驭硬木球场和街头地面。

产品细节

  • 橡胶外底
  • 室内室外两相宜
Zoom Air

Zoom Air 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感。 经加压处理的 Nike Air 缓震配置内织入高弹纤维，助力世界各地运动员发挥疾速表现。

