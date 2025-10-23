Nike Zoom Court Dragon

¥899

穿上 Nike Zoom Court Dragon 男/女实战篮球鞋，燃爆赛场。这款出众篮球鞋由汀克·哈特菲尔德设计，以 Nike 于 1992 年推出的首款户外篮球鞋 Air Raid 的经典固定带为灵感，为双足营造稳固锁定的支撑效果。低帮鞋口、出众耐穿性结合出色回弹的 Zoom Air，令你自信驰骋球场，同时融入以龙为灵感的设计细节，助你火力全开。

传奇风范 汀克·哈特菲尔德作为 Air Max 1、Air Jordan 3 等 Nike 经典鞋款的传奇设计师，此次从 1992 年的 Nike Air Raid 汲取灵感，匠心打造出这款篮球鞋。 稳固锁定 采用经典交叉固定带设计，塑就稳固舒适的贴合感，融入 90 年代早期风格，增添狂野风范。 Air 加持 Zoom Air 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感。 球场街头两相宜 耐穿橡胶外底铸就非凡抓地力，出众百搭，可驾驭硬木球场和街头地面。

产品细节 橡胶外底

室内室外两相宜

显示颜色： 浅骨色/帆白/椰奶色/皇家蓝

款式： DV8166-041