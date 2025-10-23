Nike Zoom Court Dragon
男/女实战篮球鞋情侣
¥899
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Zoom Court Dragon 男/女实战篮球鞋，燃爆赛场。这款出众篮球鞋由汀克·哈特菲尔德设计，以 Nike 于 1992 年推出的首款户外篮球鞋 Air Raid 的经典固定带为灵感，为双足营造稳固锁定的支撑效果。低帮鞋口、出众耐穿性结合出色回弹的 Zoom Air，令你自信驰骋球场，同时融入以龙为灵感的设计细节，助你火力全开。
- 显示颜色： 浅骨色/帆白/椰奶色/皇家蓝
- 款式： DV8166-041
传奇风范
汀克·哈特菲尔德作为 Air Max 1、Air Jordan 3 等 Nike 经典鞋款的传奇设计师，此次从 1992 年的 Nike Air Raid 汲取灵感，匠心打造出这款篮球鞋。
稳固锁定
采用经典交叉固定带设计，塑就稳固舒适的贴合感，融入 90 年代早期风格，增添狂野风范。
Air 加持
Zoom Air 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感。
球场街头两相宜
耐穿橡胶外底铸就非凡抓地力，出众百搭，可驾驭硬木球场和街头地面。
产品细节
- 橡胶外底
- 室内室外两相宜
Zoom Air
Zoom Air 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感。 经加压处理的 Nike Air 缓震配置内织入高弹纤维，助力世界各地运动员发挥疾速表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
