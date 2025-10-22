 
售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Zoom Court NXT HC 男子硬地球场网球鞋，畅享非凡迈步体验。根据精英运动员的运动解析，我们在前足采用缓震配置，在发球时铸就出众的回弹缓震表现。鞋款在保持经久耐穿性的同时尽量减轻重量，确保轻盈设计带来舒适感受。舒适鞋口巧搭透气网眼设计，营造凉爽缓震的穿着感受，助你心无旁骛、发挥上佳表现。


  • 显示颜色： 白色/灰石板蓝/雾灰/神秘深海蓝
  • 款式： DH0219-111

出众 AIR 风范

酷爽舒适

鞋面融入轻盈网眼设计，让你在激烈比赛中保持凉爽。舒适加衬鞋口结合局部内衬设计，有助应对在运动中后跟滑动。

出色回弹，非凡体验

前足 Zoom Air 缓震配置，缔造出众回弹的迈步体验。外底柔韧耐穿，助力提升稳定性。

基于数据设计，抓地力出众

简约外底基于运动员数据打造，具备出众耐穿性，铸就非凡抓地力，且减少滞重感。

其他细节

鞋舌和后跟处的提拉设计令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
