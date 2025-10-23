Nike Zoom Fly 5

¥519 ¥999 48% 折让

Nike Zoom Fly 5 女子公路跑步鞋采用耐穿设计，致力于缩小周末训练跑鞋和专业竞赛鞋之间的差距。不仅可以助你在喜爱的赛事中活力开跑，还可在比赛结束后日常穿着。该鞋款舒适可靠，结合出色的推进感，助你疾速畅跑，保持上佳状态。这种鞋款在跑步领域并不多见。但谁说你不能拥有？

出众回弹

中底处的 ZoomX 泡绵，塑就出众性能。使鞋款具有轻盈感和出众回弹缓震性能。鞋款的这些出色特性，助你在奔跑中尽享轻松、迅疾和愉悦的迈步体验。

保持节奏

碳纤维板缔造出众的支撑性能和平稳过渡体验，助力驾驭多种节奏动作。匠心底板，助力一路向前。

出众稳定性，平稳驾驭

匠心设计的前足和后跟，塑就稳固鞋底，助你在跑途中自信转向，征服耐力跑。