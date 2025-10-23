Nike Zoom Fly 5
女子公路跑步鞋
48% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Fly 5 女子公路跑步鞋采用耐穿设计，致力于缩小周末训练跑鞋和专业竞赛鞋之间的差距。不仅可以助你在喜爱的赛事中活力开跑，还可在比赛结束后日常穿着。该鞋款舒适可靠，结合出色的推进感，助你疾速畅跑，保持上佳状态。这种鞋款在跑步领域并不多见。但谁说你不能拥有？
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DM8974-001
Nike Zoom Fly 5
48% 折让
Nike Zoom Fly 5 女子公路跑步鞋采用耐穿设计，致力于缩小周末训练跑鞋和专业竞赛鞋之间的差距。不仅可以助你在喜爱的赛事中活力开跑，还可在比赛结束后日常穿着。该鞋款舒适可靠，结合出色的推进感，助你疾速畅跑，保持上佳状态。这种鞋款在跑步领域并不多见。但谁说你不能拥有？
出众回弹
中底处的 ZoomX 泡绵，塑就出众性能。使鞋款具有轻盈感和出众回弹缓震性能。鞋款的这些出色特性，助你在奔跑中尽享轻松、迅疾和愉悦的迈步体验。
保持节奏
碳纤维板缔造出众的支撑性能和平稳过渡体验，助力驾驭多种节奏动作。匠心底板，助力一路向前。
出众稳定性，平稳驾驭
匠心设计的前足和后跟，塑就稳固鞋底，助你在跑途中自信转向，征服耐力跑。
其他细节
- 系带式动态贴合设计，结合中足处的支撑包覆设计，妥帖包覆双足，塑就贴合稳固脚感
- 鞋面采用轻盈网眼布，塑就柔软非凡且透气出众的贴合脚感
产品细节
- 单鞋重量：约 242 克（女码 39 码）
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DM8974-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。