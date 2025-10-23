Nike Zoom Freak 3 By You
无需换装电话亭或自动铠甲，只要穿上 Nike Zoom Freak 3 By You 专属定制篮球鞋，即可制霸球场。采用霓虹、夜光和碳纤维元素，定制专属“超级套装”，一展绝技。“GA”图案向希腊怪才扬尼斯·阿德托昆博致敬，令你意气风发、酣战赛场。
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： DJ7027-991
整装待发，随时应战
挑选鞋底
黑如黑豹，亮如闪光。从缤纷配色中挑选心仪色彩，为你的专属设计打好基底。多种抓地设计可供选择，在高强度比赛中帮助双足保持稳固。
添加定制细节
可选择彩虹色、金属色和碳纤维装饰，以及新颖图案和霓虹元素，打造专属造型，彰显非凡技艺，致敬你在比赛中的豪情壮志。
激励自我
每只鞋的鞋舌内侧可添加至多 6 个字符的励志宣言。
其他细节
- 轻盈模压中底在前足下方采用镂空设计，让两个 Zoom Air 缓震配置在重压下快速回弹，塑就出众的能量回馈表现
- 模压魔术贴粘扣固定带采用灵活耐用的 TPU 制成，包覆下半部分鞋带，有助将双足稳固锁定在缓震配置上，防止足部在鞋内滑动
- 外置 TPU 垫片轻盈耐用，嵌于中底外侧，有助于将双足稳固在鞋床上方，助力实现欧洲步等快速侧向切换技能
- 外底采用电脑设计，融入地形图般的底纹，有助增加触地面积，铸就多向抓地力
产品细节
