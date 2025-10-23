Nike Zoom Freak 3 By You

¥999

整装待发，随时应战

无需换装电话亭或自动铠甲，只要穿上 Nike Zoom Freak 3 By You 专属定制篮球鞋，即可制霸球场。采用霓虹、夜光和碳纤维元素，定制专属“超级套装”，一展绝技。“GA”图案向希腊怪才扬尼斯·阿德托昆博致敬，令你意气风发、酣战赛场。

挑选鞋底

黑如黑豹，亮如闪光。从缤纷配色中挑选心仪色彩，为你的专属设计打好基底。多种抓地设计可供选择，在高强度比赛中帮助双足保持稳固。

添加定制细节

可选择彩虹色、金属色和碳纤维装饰，以及新颖图案和霓虹元素，打造专属造型，彰显非凡技艺，致敬你在比赛中的豪情壮志。

激励自我

每只鞋的鞋舌内侧可添加至多 6 个字符的励志宣言。