Zoom Freak 3 EP
男/女篮球鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
世上没有其他像扬尼斯这样的球员。他身体素质强大，步法坚定有力；他的欧洲步令对手防不胜防，他在场上的位置飘忽不定；他总能冲破对手防线，视得分如探囊取物。Zoom Freak 3 EP 男/女篮球鞋助力扬尼斯全力施展篮球秘技。贴合度经精心调整，结合前足回弹设计和多向抓地力，令他在球场上掌控全局。
- 显示颜色： 黑/狼灰/爆炸粉/金属银
- 款式： DA0695-002
第三代 FREAK 战靴强势登场
引爆十足动力
轻盈模压中底在前足下方采用镂空设计，并搭载 2 个 Zoom Air 缓震配置。这种设计让 Zoom 缓震配置在重压下快速回弹，塑就出众的能量回馈表现。
稳固双足
模压魔术贴粘扣固定带采用灵活耐用的材料制成。该固定带包覆部分鞋带，有助稳固锁定双足，应对足部在鞋内滑动的情况。
欧洲步技巧，出众稳定性
外置稳定片轻盈耐用，嵌于中底外侧。此设计有助于稳固双足，助力实现欧洲步等快速侧向切换技能。
强劲抓地力
外底抓地底纹基于压力映射数据打造。有助增加触地面积，铸就多向抓地力。
其他细节
- 后跟和前足采用分段设计，有助减轻鞋身整体重量
- 橡胶外底融入模压凹槽，有助鞋身灵活弯曲
- 橡胶外底具备出众耐穿性，以匠心设计助力纵横户外球场
产品细节
- 鞋舌提拉设计
- 倒置 Swoosh 设计
- 加固鞋头设计
- 标准系带系统
