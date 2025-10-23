 
世上没有其他像扬尼斯这样的球员。他身体素质强大，步法坚定有力；他的欧洲步令对手防不胜防，他在场上的位置飘忽不定；他总能冲破对手防线，视得分如探囊取物。Zoom Freak 3 EP 男/女篮球鞋助力扬尼斯全力施展篮球秘技。贴合度经精心调整，结合前足回弹设计和多向抓地力，令他在球场上掌控全局。


  • 显示颜色： 黑/狼灰/爆炸粉/金属银
  • 款式： DA0695-002

第三代 FREAK 战靴强势登场

引爆十足动力

轻盈模压中底在前足下方采用镂空设计，并搭载 2 个 Zoom Air 缓震配置。这种设计让 Zoom 缓震配置在重压下快速回弹，塑就出众的能量回馈表现。

稳固双足

模压魔术贴粘扣固定带采用灵活耐用的材料制成。该固定带包覆部分鞋带，有助稳固锁定双足，应对足部在鞋内滑动的情况。

欧洲步技巧，出众稳定性

外置稳定片轻盈耐用，嵌于中底外侧。此设计有助于稳固双足，助力实现欧洲步等快速侧向切换技能。

强劲抓地力

外底抓地底纹基于压力映射数据打造。有助增加触地面积，铸就多向抓地力。

其他细节

  • 后跟和前足采用分段设计，有助减轻鞋身整体重量
  • 橡胶外底融入模压凹槽，有助鞋身灵活弯曲
  • 橡胶外底具备出众耐穿性，以匠心设计助力纵横户外球场

产品细节

  • 鞋舌提拉设计
  • 倒置 Swoosh 设计
  • 加固鞋头设计
  • 标准系带系统
