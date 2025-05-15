 

Nike Zoom KD 4

杜兰特男子运动鞋

¥999
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Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋采用耐穿合成材质和透气织物，结合低帮版型，质感轻盈。 标志性大号固定带，营造出众包覆效果；前足 Air Zoom 缓震配置，铸就迅疾表现、出色掌控力和回弹力。


  • 显示颜色： 皇家蓝/金属色/亮杉木绿/山峰白
  • 款式： FZ3540-400

Nike Zoom KD 4

¥999

Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋采用耐穿合成材质和透气织物，结合低帮版型，质感轻盈。 标志性大号固定带，营造出众包覆效果；前足 Air Zoom 缓震配置，铸就迅疾表现、出色掌控力和回弹力。

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，透气耐穿
  • 魔术贴粘扣固定带包覆中足，提供出色包覆效果
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 橡胶外底，铸就出色抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 皇家蓝/金属色/亮杉木绿/山峰白
  • 款式： FZ3540-400

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