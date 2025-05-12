Nike Zoom KD 4
杜兰特男子运动鞋
¥899¥99910% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋采用耐穿合成材质和透气织物，结合低帮版型，质感轻盈。 标志性大号固定带，营造出众包覆效果；前足 Air Zoom 缓震配置，铸就迅疾表现、出色掌控力和回弹力。
- 显示颜色： 皇家蓝/金属色/亮杉木绿/山峰白
- 款式： FZ3540-400
Nike Zoom KD 4
¥899¥99910% 折让
Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋采用耐穿合成材质和透气织物，结合低帮版型，质感轻盈。 标志性大号固定带，营造出众包覆效果；前足 Air Zoom 缓震配置，铸就迅疾表现、出色掌控力和回弹力。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，透气耐穿
- 魔术贴粘扣固定带包覆中足，提供出色包覆效果
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
- 橡胶外底，铸就出色抓地力
产品细节
- 显示颜色： 皇家蓝/金属色/亮杉木绿/山峰白
- 款式： FZ3540-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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