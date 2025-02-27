Nike Zoom KD 4

杜兰特男子运动鞋

¥899

Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋采用耐穿合成材质和透气织物，结合低帮版型，质感轻盈。标志性大号固定带，营造出众包覆效果；前足 Air Zoom 缓震配置，铸就迅疾表现、出色掌控力和回弹力。

  • 显示颜色： 清透蓝/旅行黄/柠檬黄
  • 款式： FZ5916-400

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