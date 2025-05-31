Nike Zoom Rival Jump

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Nike Zoom Rival Jump 男子田径钉鞋采用加垫鞋口搭配匠心外底，助你全力跳跃。专为跳跃运动而设计，助你冲击个人佳绩。 前足鞋钉结合后跟抓地设计，无论晴雨皆可助你自信驾驭多种赛道地面和起跳板。 加垫鞋口厚实而不失轻盈，搭配匠心外底，轻松满足跳跃所需。

出众包覆 斜向中足固定带营造出众包覆效果，同时助你快速调整鞋款。 匠心设计帮助双足在跳跃过程中保持稳固。 缓震性能，助力比赛 加高中底结合加垫鞋口，塑就顺畅过渡体验，助力凌跃。 该组合设计还可在跳跃时缔造支撑力出众的缓震性能。 充沛回弹，助力凌跃 前足搭载六颗匠心排布的鞋钉，铸就强劲抓地力。 结合后跟的抓地纹理，提供可驾驭多种地面的可靠抓地力。

其他细节 轻盈灵活的外底兼具强韧性和稳定性，是助力冲刺和起跳的理想之选

加垫鞋口，塑就出众支撑力和非凡舒适体验