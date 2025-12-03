Nike Zoom Rival Multi

¥469 ¥629 25% 折让

轻盈鞋面搭配加垫后跟，缔造舒适脚感。Nike Zoom Rival Multi 男子田径钉鞋经久耐穿，助力攻克赛季中的艰苦训练；加垫后跟结合轻盈耐穿鞋面，助你在比赛日状态满格。这款田径钉鞋为你提供出众包覆效果，可轻松驾驭冲刺跑、跨栏、跳远或撑杆跳高等多种活动。系上鞋带，一切尽在你的掌控中。

舒适后跟 加垫鞋口，打造舒适脚感，可轻松驾驭中短距离跑、跨栏和跳远。为脚踝提供缓震耐穿性能。 灵活脚感，蓄势待发 底板采用 3/4 长度设计，轻盈时尚，坚韧耐穿，助你疾速向前，奋力冲刺。 不懈冲刺 搭配六颗可拆卸鞋钉，提供可驾驭不同赛道地面的出色抓地力。优质材料质感轻盈，打造出色耐穿性。 中足包覆 足弓板带稳固中足，可在不同活动中为你提供系带式动态贴合效果，带来稳固支撑和出众包覆感受。无缝覆面，为后跟带来有力支撑。鞋头覆面，塑就高磨损区域的耐穿性。

其他细节 加垫鞋口，舒适非凡

前足网眼布结合加固设计，透气耐穿