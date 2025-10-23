Nike Zoom Rival S 9
男/女跑步鞋
¥629
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Rival S 9 男/女跑步鞋采用轻盈舒适的贴合设计，塑就顺畅过渡体验。专为参加 60 米至 400 米短跑比赛，包括跨栏和跳远比赛的运动员设计。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： DM2328-100
Nike Zoom Rival S 9
¥629
轻盈稳固
其他细节
- 局部内靴设计，有助减少层次感和重量
- 鞋面巧搭覆面设计，经久耐穿
- 鞋垫与脚型理想贴合，缔造舒适感和足底支撑力
- 后跟搭配硬质橡胶，融入升级抓地纹路，提升耐穿性
- 7 颗可拆卸鞋钉，带来出色的抓地能力
产品细节
其他细节
敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
