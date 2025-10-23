Nike Zoom Rival S 9

¥629

轻盈稳固

Nike Zoom Rival S 9 男/女跑步鞋采用轻盈舒适的贴合设计，塑就顺畅过渡体验。专为参加 60 米至 400 米短跑比赛，包括跨栏和跳远比赛的运动员设计。

其他细节

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。