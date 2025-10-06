 
加固鞋面结合匠心底板，带来出众包覆效果。Nike Zoom Rival Sprint 男子田径钉鞋采用疾速设计，缔造出色爆发力，助你从起跑点疾速冲过终点线。加固轻盈鞋面，结实耐穿，提供出色包覆效果，助你迅猛直击椭圆形赛道的弯道和直道。前足底板，在你踮起脚尖奋力冲向终点带时提供强劲支撑力。

灵活脚感，蓄势待发

底板采用 3/4 长度设计，轻盈时尚，坚韧耐穿，助你疾速向前，奋力冲刺。

不懈冲刺

搭配六颗可拆卸鞋钉，提供可驾驭不同赛道地面的出色抓地力。优质材料质感轻盈，打造出众耐穿性。

其他细节

  • 外底后跟橡胶为足部落地位置提供耐穿性能，在急停时提供出色抓地力
  • 中足板带打造系带式动态贴合效果，为足弓带来稳固支撑和出众包覆感受
  • 前足网眼布结合加固设计，透气耐穿

产品细节

  • 专为参加 60 米至 400 米田径比赛（包括跨栏）的运动员设计
  • 泡绵中底
