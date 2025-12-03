Nike Zoom Rival Sprint 男子田径钉鞋采用疾速设计，缔造出色爆发力，助你从起跑点一路冲过终点线。 加固轻盈鞋面，结实耐穿，提供出色包覆效果，助你迅猛直击椭圆形赛道的弯道和直道。 前足底板，在你踮起脚尖奋力冲向终点带时提供强劲支撑力。

